Yurtta kış

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GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 17:43 | Son Güncelleme

Malatya'da 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde etkili olan yağmur ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

MALATYA/ŞANLIURFA (AA) - Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamazken, Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde etkili olan yağmur ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 3, Battalgazi'de 2, Darende'de 5, Doğanyol'da 2, Pütürge'de 6, Yeşilyurt ve Kuluncak'ta 1'er mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 20 mahallenin toplam 260 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde yağmur ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düştüğü kentte trafik ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için sürücüleri uyarıyor.

Kentin merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde sisle birlikte zaman zaman yağmur da etkili oluyor.

Öte yandan, bölgenin en yüksek kesimi olan Siverek ilçesine bağlı Karacadağ'da kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 1 metreyi aştığı öğrenildi.

Yarın da Şanlıurfa genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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