Yurtta kış

Şanlıurfa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor, Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 241, Adıyaman da ise 319 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Şanlıurfa'da, Viranşehir ile merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.

Görüş mesafesinin yer yer düştüğü bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.

Bölgenin en yüksek kesimi Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde ulaşım sağlanamayan 10 mahallenin yolunun açılması için ekipler çalışmalar yürütüyor.

Ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle yer yer kapanan Viranşehir- Diyarbakır kara yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.

- Malatya

Malatya'da, kar yağışı nedeniyle 241 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 64, Pütürge'de 63, Arapgir'de 38, Doğanşehir'de 24, Darende ve Kale'de 10'ar, Yeşilyurt ve Hekimhan'da 7'şer, Battalgazi ile Arguvan'da 6'şar, Yazıhan'da 5, Doğanyol'da 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.