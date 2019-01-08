Yurtta kış

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GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor, Siverek ilçesinde kapalı 10 mahallenin yolunun ulaşıma açılması çalışmaları devam ediyor - Kar yağışı nedeniyle yer yer kapanan Viranşehir-Diyarbakır kara yolunun ulaşıma açık kalması için ekipler aralıksız çalışıyor - Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Malatya'da 241 mahalleye, Adıyaman'da 319 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Şanlıurfa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor, Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 241, Adıyaman da ise 319 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Şanlıurfa'da, Viranşehir ile merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.

Görüş mesafesinin yer yer düştüğü bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.

Bölgenin en yüksek kesimi Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde ulaşım sağlanamayan 10 mahallenin yolunun açılması için ekipler çalışmalar yürütüyor.

Ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle yer yer kapanan Viranşehir- Diyarbakır kara yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.

- Malatya

Malatya'da, kar yağışı nedeniyle 241 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 64, Pütürge'de 63, Arapgir'de 38, Doğanşehir'de 24, Darende ve Kale'de 10'ar, Yeşilyurt ve Hekimhan'da 7'şer, Battalgazi ile Arguvan'da 6'şar, Yazıhan'da 5, Doğanyol'da 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 241 yerleşim biriminin 3 bin 42 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

- Adıyaman

Adıyaman'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 319 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Sincik ve Tut ilçelerinde, 125 köy ile 194 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla aralıksız çalıştığını bildirdi.

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