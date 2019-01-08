Yurtta kış

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Eskişehir ile Kütahya'da kar ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında 17 ilçede gece boyunca kapanan 106 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Bu arada, Kent Estetiği Şube Müdürlüğünce oluşturulan 85 kişilik karla mücadele ekibi de Kent Meydanı, Şehreküstü, Heykel, Ankara-İzmir yolu ve Mudanya yolunda sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.

- Balıkesir

Kar ve buzlanma nedeniyle dün akşam trafiğe kapanan Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kar küreme çalışmalarının sonunda sabah tekrar ulaşıma açılan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmeyen yolda, Yenice'ye bağlı Kalkım beldesinin Deve Boynu rampalarında kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı öğrenildi.