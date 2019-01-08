Yurtta kış

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Eskişehir ile Kütahya'da kar ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında 17 ilçede gece boyunca kapanan 106 mahalle yolunu trafiğe açtı.
Bu arada, Kent Estetiği Şube Müdürlüğünce oluşturulan 85 kişilik karla mücadele ekibi de Kent Meydanı, Şehreküstü, Heykel, Ankara-İzmir yolu ve Mudanya yolunda sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.
- Balıkesir
Kar ve buzlanma nedeniyle dün akşam trafiğe kapanan Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kar küreme çalışmalarının sonunda sabah tekrar ulaşıma açılan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmeyen yolda, Yenice'ye bağlı Kalkım beldesinin Deve Boynu rampalarında kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı öğrenildi.
- Çanakkale
Çanakkale'de kar yağışı Biga, Ayvacık, Çan Yenice ilçelerinde etkili oluyor.
Yaklaşık 4 gündür aralıklarla süren yağış nedeniyle Çan, Yenice ve Ayvacık'ta okullar 1 gün tatil edildi. İlçe merkezilerinde belediye, köy yollarında ise il özel idaresi ekiplerince kar küreme çalışmaları yapılıyor.
İl Özel İdaresi yetkilileri, şu ana kadar kar nedeniyle kapanan köy yolu bulunmadığını, ekiplerin 24 saat çalışma yürüttüğünü kaydetti.
- Bilecik
Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geliyor.
Kar nedeniyle farklı noktalarda yolda mahsur kalan 9 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
- Eskişehir ve Kütahya
Eskişehir'de Karayolları ekipleri, şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, 539 kırsal ve merkez mahallenin yollarında tuzlama yaparak, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hafif kar yağışının sürdüğü Kütahya'da ise ekipler, kenti Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları için uyarıyor.
Kütahya Belediyesi, su sayaçlarının donmaması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.
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