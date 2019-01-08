Yurtta kış

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki okullar tatil edildi.

Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerindeki yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında sürücüleri uyardı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.

Yağışların kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

- Kahramanmaraş

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçeye bağlı tüm mahallelerdeki okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği belirtildi.

