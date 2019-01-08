Yurtta kış

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçeleri ile Adıyaman'ın Gölbaşı ve Tut ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesini Gaziantep'e bağlayan kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kardan dolayı yolda kalan minibüslerden inen öğrenciler evlerine yürüyerek gitti.

Karayolları ve Besni Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

