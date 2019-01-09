Yurtta kış

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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

Kastamonu, Tokat, Çorum ve Amasya'da 1131 köy yolu ulaşıma kapandı

SAMSUN (AA) - Orta Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1131 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Amasya'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle Kastamonu'da 112, Tokat'ta 469, Çorum'da 272, Amasya'da 278 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yetkililer, kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü, hasta, hamile ve cenaze bulunan köylere öncelik verildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Çorum kapalı köy yolu kar KASTAMONU Tokat ulaşım

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