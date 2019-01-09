Yurtta kış

SAMSUN (AA) - Orta Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1131 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Amasya'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle Kastamonu'da 112, Tokat'ta 469, Çorum'da 272, Amasya'da 278 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yetkililer, kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü, hasta, hamile ve cenaze bulunan köylere öncelik verildiğini belirtti.

