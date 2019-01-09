Yurtta kış

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Siirt, Mardin ile Şırnak'ta kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve tipi sonucu dün gece ulaşıma kapanan Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda mahsur kalan hasta taşıyan özel bir ambulans ile 4 kamyon ve otomobilin kurtarılması amacıyla Ovabağ Jandarma Karakolu, AFAD ve Karayolları ekiplerince 8 saati aşkın bir çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucunda araçlar, emniyetli bir şekilde Diyarbakır'a ulaştırıldı.

Bölgede süren kar yağışı dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı.

- Siirt

Siirt'te de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı kentte, Şirvan, Eruh, Pervari, Tillo ve Baykan ilçelerine bağlı 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının yavaş ilerlediği kentte, Karayolları ekipleri Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü bölgesinde, İl Özel İdaresi ekipleri de diğer bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şirvan ilçesindeki Karker Tepesi'nde ise araçlarıyla tipide mahsur kalan ve donmak üzere olan 5 kişilik aile, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.