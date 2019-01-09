HABER

Yurtta kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda mahsur kalan özel bir ambulans ve araçlar ile Siirt'in Şirvan ilçesinde tipide araçlarıyla mahsur kalan ve donmak üzere olan aile, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı - Şırnak-Hakkari kara yolu çığ düşmesi sonucu kapandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Siirt, Mardin ile Şırnak'ta kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve tipi sonucu dün gece ulaşıma kapanan Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda mahsur kalan hasta taşıyan özel bir ambulans ile 4 kamyon ve otomobilin kurtarılması amacıyla Ovabağ Jandarma Karakolu, AFAD ve Karayolları ekiplerince 8 saati aşkın bir çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucunda araçlar, emniyetli bir şekilde Diyarbakır'a ulaştırıldı.

Bölgede süren kar yağışı dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı.

- Siirt

Siirt'te de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı kentte, Şirvan, Eruh, Pervari, Tillo ve Baykan ilçelerine bağlı 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının yavaş ilerlediği kentte, Karayolları ekipleri Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü bölgesinde, İl Özel İdaresi ekipleri de diğer bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şirvan ilçesindeki Karker Tepesi'nde ise araçlarıyla tipide mahsur kalan ve donmak üzere olan 5 kişilik aile, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çiftçi, ilçe genelinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

- Şırnak

Şırnak'ta 2 günden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Kar ve tipi dolayısıyla Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkisi ile merkeze bağlı 9, Beytüşşebap'ta 20, Uludere'de 10 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde belediye yaptığı anonsta araçların trafiğe çıkmaması konusunda çağrıda bulundu.

İl Özel İdaresi ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde de belediye ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmaları yürütüyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı.

Şırnak-Hakkari kara yolu ise çığ düşmesi sonucu kapandı.

- Mardin

Mardin'in Ömerli ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamında olan okullar tatil edildi. İl genelinde kapalı olan 40 kırsal mahallede yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

PARTNEROnu böyle görmediniz! Bakın hangi ünlüymüşOnu böyle görmediniz! Bakın hangi ünlüymüş
Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldıÜnlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı
Sivas'ta 844 köy yolu kardan kapandıSivas'ta 844 köy yolu kardan kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı kış Siirt

En Çok Okunan Haberler

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akfa Holding soruşturması! Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

İki odalı yayla evindeki zorlu yaşam mücadelesi

İki odalı yayla evindeki korku dolu yaşam!

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'mehdi' diyen hakim İlhan Karagöz'e istenen ceza belli oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'mehdi' diyen hakim İlhan Karagöz'e istenen ceza belli oldu

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.