Yurtta kış

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 17 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal kesimdeki 10 mahalleye ulaşım sağlanamamasının ardından başlatılan çalışmalar sonucu tüm yollar açıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde de ulaşıma kapanan 4 köy yolunu açan İl Özel İdaresi ekiplerinin, bölgedeki tuzlama faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada da kent genelinde 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı ile birçok köye ulaşım sağlanamadığı anımsatıldı.

Açıklamada, "İlimiz genelinde süren yoğun kar yağışı neticesinde ulaşıma kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucunda açılmıştır. Ulaşıma kapalı köy yolu bulunmamaktadır." denildi.

