Yurtta kış

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesi ve Adıyaman'ın Sincik ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Göksun, Afşin, Çağlayancerit, Nurhak ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'ndeki okullarda yarın eğitime ara verildi.

- Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kapalı

Kentin kuzey bölgesinde dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Kayseri istikameti ulaşıma açılamadı.

Kar yağışının sürdüğü bölgede Kayseri istikametine gidecek yolcu otobüsü, tır ve otomobiller yolun açılması için bekletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Göksun Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücüler ve vatandaşlar yolun açılması için otogar, taziye evi, yurtlar ve ilçe merkezinde bekliyor.

- "Bine yakın vatandaşımız bulunmaktadır"

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri istikametinin dün öğlen sonrasından itibaren kapalı olduğunu söyledi.