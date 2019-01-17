Yurtta kış

KARABÜK/ZONGULDAK/BOLU (AA) - Karabük, Zonguldak ve Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 315 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde 223 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Ekiplerin yoğun şekilde çalışma yaptığı aktarılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle merkezde 26, Eflani ilçesinde 49, Eskipazar ilçesinde 38, Ovacık ilçesinde 36, Safranbolu'da 48 ve Yenice ilçesinde 26 olmak üzere 223 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor." ifadeleri kullanıldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle merkezde 4, Kozlu'da 5, Devrek'te 8 ve Ereğli'de 12 olmak üzere 29 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

- Bolu

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bolu Valiliği'nden alınan bilgiye göre, merkezde 3, Gerede'de 28, Mudurnu'da 29, Mengen'de 2 ve Seben ilçesinde 1 köy yolu olmak üzere toplam 63 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

