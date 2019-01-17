Yurtta kış

Elbistan'ın Kayageçit Mahallesi'nde yüksek ateş dolayısıyla havale geçiren 1 yaşındaki Faruk Polat için ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı ve tipi Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan, Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Göksun-Kayseri kara yolunda 2 gündür ulaş sağlanamıyor.

İlçede 4 gündür etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı.

Göksun'un kuzeyinde konuşlanan trafik ekipleri, sürücülerin geçişine izin vermiyor.

Bu nedenle birçok otobüs sürücüsü Göksun'dan geri dönerek, Kahramanmaraş-Adana kara yolunu tercih ediyor.

Büyükşehir ve Göksun Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

- Çağlayancerit'te ahırın üzerine çığ düştü

Çağlayancerit ilçesine bağlı kırsal Engizek Mahallesi'nde Adem Kurt'a ait çiftliğe çığ düştü.

Olayda 50 küçükbaş hayvan telef olurken, ahır kullanılamaz hale geldi.

AFAD ve belediye ekipleri, tipi ve fırtınadan dolayı bölgeye ulaşmakta güçlük yaşıyor.

