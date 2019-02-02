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Yurtta kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 10:52 | Son Güncelleme

Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 551 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bitlis, Van, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 551 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 146 mahalle ve 175 mezra yolunun kapandığı bildirildi.

Açıklamada, tüm ilçelerde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.

- Muş, Hakkari ve Bitlis

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele çalışmalarına başlandığını ve kısa sürede yolların ulaşıma açılacağını söyledi.

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 köy ve 41 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 60 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te de kardan kapanan 150 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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Bitlis Doğu Anadolu'da kış Hakkari muş Van

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