Yurtta kış

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 245 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı dolayısıyla merkez, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta ve Sincik ilçelerinde 63 köy ile 103 mezraya ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Erdoğan, yaklaşık 40 kişilik karla mücadele ekibinin, yolları açmak için aralıksız çalıştığını bildirdi.

Gölbaşı ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede özellikle yüksek bölgelerde geceden itibaren etkisini gösteren yağışın ardından karla mücadele ve tuzlama çalışması yapılıyor.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Türkoğlu ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 79 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir ve ilçe belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, Göksun'daki 17 yerleşim birimine elektrik verilemiyor.

Afşin'in tamamında, Çağlayancerit ilçesinin ise yüksek kesimlerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde sisle zaman zaman yağmur etkili oluyor.

Siverek ilçesine bağlı Karacadağ'ın eteklerinde ise kar yağıyor. Bölgede kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı belirtildi.

