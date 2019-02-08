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Yurtta kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle 259 yerleşimin yolu ulaşıma kapandı - Şanlıurfa'nın Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı zaman zaman etkili oluyor

Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle 259 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı dolayısıyla merkez, Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerinde 51 köy ile 84 mezraya ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Erdoğan, yaklaşık 40 kişilik karla mücadele ekibinin, yolları açmak için aralıksız çalıştığını bildirdi.

- Şanlıurfa

Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Karayolları ekipleri, Viranşehir-Diyarbakır kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 91. Şube Şefliği görevlisi Hasan Duvarcı, kar yağışının etkili olması nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yolun kapanmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Duvarcı, Diyarbakır yönüne gidecek sürücülerin mağdur olmamaları için kış lastiği takmalarını ve zincir bulundurmalarını önerdi.

- Malatya

Malatya'da ise kar yağışı ve tipi nedeniyle 124 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Hekimhan'da 50, Pütürge'de 21, Akçadağ'da 17, Darende'de 9, Doğanyol'da 6, Arguvan, Kale ve Yazıhan'da 4'er, Kuluncak ile Arapgir'de 3'er, Yeşilyur'ta 2 ve Battalgazi'de 1 mahallenin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kapanan 124 kırsal mahallenin toplam bin 838 kilometrelik yolunun açılması için, 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

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