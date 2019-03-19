"Yurtta sulh konseyi" üyesi Alakuş'un savunması

Beraberindeki askerler ile kendisinin darbe girişimiyle bir ilgisinin bulunmadığını öne süren Alakuş, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın derdest edilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, beraberindeki Özel Kuvvetler askerleri ile Genelkurmayı basan ekibin başında bulunan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş esasa ilişkin savunma yaptı.

Yakından tanıma fırsatı bulduğu Akar'ın ciddiyet, samimiyet koordinasyon ve diyalog olmak üzere 4 prensibi olduğunu bildiren Alakuş, Akar'ın kendisi hakkında "ürkütücü" ifadesini kullanmasından sonra "günah keçisi" haline getirildiğini ileri sürdü.

Alakuş, "Hiçbir şekilde darbeye yönelik bir faaliyette bulunmadım." diyerek, 15 Temmuz'da iradesinin fesada uğratıldığı iddiasında bulundu.

Fırat Alakuş, savunmasına yarın da devam edecek.

