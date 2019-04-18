HABER

Yurtta sulh konseyi üyesi amiral, konseyi inkar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

Genelkurmay çatı davasında, Adil Öksüz önderliğinde Ankara'daki villada darbe toplantılarına katıldığı ileri sürülen sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık esasa ilişkin savunmasını yaptı - Ömer Faruk Harmancık: - "Yurtta sulh konseyi ne? Dernek mi, vakıf mı? 15 Temmuz'u sevenler kulübü mü? Bu konseyin varlığından asla söz edilemez"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Adil Öksüz önderliğinde Ankara'daki villada darbe toplantılarına katıldığı iddia edilen sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden dönemin Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Harmancık, darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve ilk etapta "Şapka" kod adıyla gizli tanık olan eski kurmay albay Hakan Bıyık'ı "yalancılık" ile suçladı. Bıyık'ın kendisini darbe toplantılarında, "En çok konuşanlardan biriydi" şeklinde tanımladığını aktaran Harmancık, kendisinin "konuşma özürlü" olduğunu ileri sürdü.

Darbe girişiminin askeri kanadındaki planlayıcıları ve icracılarından oluşan yurtta sulh konseyi üyeliği hakkında da konuşan Harmancık, iddianamede dahi konseyin nasıl oluşturulduğu ve kimlerden oluştuğunun kesin olarak tespit edilemediğini iddia etti. Harmancık, "Yurtta sulh konseyi ne? Dernek mi, vakıf mı? 15 Temmuz'u sevenler kulübü mü?" sözlerini kullanarak konsey üyesi olmadığını iddia etti.

Yurtta sulh konseyi adının, itirafçı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Genelkurmay'dan yayımlanan sıkıyönetim bildirisi ve TRT'de okunan korsan bildiri dışında başka bir yerde geçmediğini söyleyen Harmancık, "Bu konseyin varlığından asla söz edilemez." dedi.

15 Temmuz'un, 27 Nisan 1960 darbesinden daha çok 12 Eylül 1980'deki darbeye benzediğini söyleyen Harmancık, bu nedenle sözde konseyin 38 kişiden değil 5 kişiden oluşturulmuş olabileceği iddiasında bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
32 farklı ülkeden inşaat mühendisi ve mimarlar bu konferans için Trabzon’a geldi32 farklı ülkeden inşaat mühendisi ve mimarlar bu konferans için Trabzon’a geldi
Düzensiz göç masaya yatırıldıDüzensiz göç masaya yatırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Genelkurmay Başkanlığı Ömer Faruk Harmancık yurtta sulh konseyi

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İznik'te endişelendiren görüntü! 'Kim yapıyor bilmiyorum ama...'

İznik'te endişelendiren görüntü! Eğer önüne geçilmezse...

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü davasında için istenen cezalar belli oldu!

Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Pompalıyla sevgilisini vurmuştu! Aşk mektupları ortaya çıktı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.