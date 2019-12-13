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Yurtta zehirlenen 103 öğrenci taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:30 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda, kombi bacasının yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazının yurda dolması nedeniyle zehirlenen 103 öğrencinin tedavileri tamamlandı.Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan alınan öğrencilerin taburcu edildiği açıklandı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Osmancık ilçemizde 103 öğrencimizin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci Pansiyonunda 12.12.2019 tarihinde vuku bulan üzücü zehirlenme olayına maruz kalarak, Osmancık İlçemiz Devlet Hastanesinde ve İlimiz Merkezindeki hastanelerde sıhhi takibi yapılan öğrencilerimizin tamamı şifa bularak taburcu edilmişlerdir.

Yurtta zehirlenen 103 öğrenci taburcu edildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda, kombi bacasının yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazının yurda dolması nedeniyle zehirlenen 103 öğrencinin tedavileri tamamlandı.
Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan alınan öğrencilerin taburcu edildiği açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Osmancık ilçemizde 103 öğrencimizin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci Pansiyonunda 12.12.2019 tarihinde vuku bulan üzücü zehirlenme olayına maruz kalarak, Osmancık İlçemiz Devlet Hastanesinde ve İlimiz Merkezindeki hastanelerde sıhhi takibi yapılan öğrencilerimizin tamamı şifa bularak taburcu edilmişlerdir. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve Milli Eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna duyurulur."

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