Yurttaki patlamada yaralanan 2 işçi taburcu edildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de dün özel kız öğrenci yurdunun doğalgaz hattındaki tadilat çalışması sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçi, taburcu oldu.
Merkez Altıeylül ilçesinde Kasaplar Mahallesi’nde üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunun giriş kısmında yapılan tadilat çalışması sırasında doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlamada etrafa saçılan cam kırıkları nedeniyle işçiler Mehmet Yıldız (35) ve Salih Yıldız (37) yaralandı. Balıkesir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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