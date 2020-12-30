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Yurttan kaçan pozitifli hastayı jandarma personeli koşarak yakaladı

30.12.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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Yurttan kaçan pozitifli hastayı jandarma personeli koşarak yakaladı

Kastamonu’da adliyedeki HES sorgulamasında Covid-19 tanısı konulduğu belirlenerek yerleştirildiği yurttan kaçan şahıs, koşarak kendisini kovalayan jandarma tarafından yakalanarak yeniden yurda yerleştirildi.

Kastamonu’da adliyedeki HES sorgulamasında Covid-19 tanısı konulduğu belirlenerek yerleştirildiği yurttan kaçan şahıs, koşarak kendisini kovalayan jandarma tarafından yakalanarak yeniden yurda yerleştirildi. Şahsı yakalayan jandarma personeli de temaslı olarak karantinaya alındı.
Kastamonu’da il merkezinde 20 yaşındaki E.K., Covid-19 testi pozitif olduğu halde karantina kurallarına uymayarak Kastamonu Adliyesine girmek isterken HES kodu sorgulaması sonucu durumu tespit edilerek yakalandı. Emniyet güçleri tarafından testi pozitif çıkan E.K., karantina ve izolasyon kurallarını ihlal etmekten dolayı Kastamonu Şeyh Şaban-i Veli Yurdunda zorunlu karantinaya alındı. Covid-19 testi pozitif olan E.K., zorunlu karantinada tutulduğu yurttan da dışarı çıkarak yurt bahçesinden kaçtı. Durumu fark eden jandarma ekipleri, zorunlu karantinadan kaçan E.K.’yi takibe alarak arkasından koşma suretiyle yaşanan kovalamaca sonucunda yakaladı.

Para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı
Yurt çevresinde güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, Covid-19 testi pozitif olan şahsı tekrar yurda yerleştirerek hakkında cezai işlem uyguladı. E.K.’ye, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL para cezası uygulanarak, Kastamonu Cumhuriyet Savcılığınca hakkında Türk Ceza Kanununun 195. maddesince adli işlem başlatıldı.
Firar eden şahsı yakalanan jandarma karantinaya alındı
Zorunlu karantinadan kaçan pozitif şahsın peşinden koşarak kaçmasını engelleyen jandarma personeli ise, şahsa temas ettiği için karantina altına alındı.

Yurttan kaçan pozitifli hastayı jandarma personeli koşarak yakaladı

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