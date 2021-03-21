HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yurttan kaçtıkları iddia edilen kızlar pastaneden yardım istedi

Yurttan kaçtıkları iddia edilen kızlar pastaneden yardım istedi

21.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan yetiştirme yurdundan kaçtıkları iddia edilen 3 kız çocuğu, Pamukova ilçesindeki bir pastaneden yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan yetiştirme yurdundan kaçtıkları iddia edilen 3 kız çocuğu, Pamukova ilçesindeki bir pastaneden yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesinde bulunan kız yetiştirme yurdunda kavga ettikten sonra yurttan kaçtıkları iddia edilen 3 kız çocuğu son olarak Pamukova ilçesinde görüldü. İlçede bulunan bir pastaneye giderek oradaki kadından telefonunu alan kız çocukları yakınlarına durumu haber verdi. O anlar ise iş yerinde bulunan güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, çocukları bulabilmek için ilçede geniş çaplı çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; 3 çocuğun endişeli bir şekilde içeri gelmesi ve daha sonrasında pastanede bulunan kadından telefonunu istediği anlar yer aldı. Kadının, çocuklara yiyecek verdiği anlar da görüntülere yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı
Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildiKastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto sonuçları?

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Yağmur nedeniyle Beşiktaş’ta duvar çöktü

Sokağa çıkma yasağı kurtardı: Beşiktaş'ta duvar çöktü

Son Dakika: Koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem

2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem

Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim

Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim

Vakaların arttığı Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Son Dakika! MSB duyurdu: 1 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Sınırımızda 1 terörist yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.