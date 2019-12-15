Yürüme engellinin hırsızlık yaptığı anlar, kamerada

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat yürüme engelli C.E.'nin bir iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan C.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manavgat Sanayi Sitesi'nde market ve dönerci olarak faaliyet gösteren iş yerinde çalışanlar dün sabah geldiklerinde, servis için kullandıkları üç tekerlekli elektrikli bisikletin şarj kablosunun olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar, saat 04.00 sıralarında elinde baston ve market arabasıyla gelen kişinin şarj kablosunun yanı sıra bir de mutfak tüpünü alıp, götürdüğünü gördü. İş yeri sahibi kameralarda gördüğü şüphelinin, yakınlarda bir yerde kullanılmayan bir otomobilde yaşayan yürüme engelli, bir evsiz olduğunu fark edip. polise haber verdi.

İhbar üzerine iş yerine gelen polis, C.E. olduğu belirlenen şüphelinin kaldığı otomobile gitti. C.E.'nin kaldığı otomobilde yapılan aramada, aldığı şarj kablosu bulunurken, tüp ise bulunamadı. Gözaltına alınan C.E. götürüldüğü polis merkezinde işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, hakkında adli işlem başlatıldı.