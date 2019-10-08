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Yürüme hayali Antalya’da gerçek oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Manisa’da rahatsızlığından dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum kalan hasta, Antalya’nın Kumluca ilçesinde yapılan ameliyattan bir gün sonra yürümeye başladı.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan H.E., bir ay önce aniden başlayan rahatsızlığı nedeniyle yürüme yetisini kaybederek, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Yürüme hayali Antalya’da gerçek oldu

Manisa’da rahatsızlığından dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum kalan hasta, Antalya’nın Kumluca ilçesinde yapılan ameliyattan bir gün sonra yürümeye başladı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan H.E., bir ay önce aniden başlayan rahatsızlığı nedeniyle yürüme yetisini kaybederek, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Birçok hastaneye başvurarak şifa arayan H.E., başvurduğu hastanelerden yürümesinin mümkün olmadığını öğrenince, yürüme umudunu kaybetti.
Kumluca Devlet Hastanesi’nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sercan Savaş Yalçın’ın ismini duyan H.E., hastaneye başvurdu. Hastanın gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra ameliyat kararı verildi ve ameliyat gerçekleştirildi. H.E., ameliyattan bir gün sonra ise yürümeye başladı.

“İlk adım atışını görmek heyecanlandırdı”
Yapılan tetkikler sonucunda hastanın omurilik hasarı rahatsızlığını tespit ettiklerini ve ameliyat kararı aldıklarını kaydeden Op. Dr. Sercan Savaş Yalçın, “Ameliyattan bir gün sonra ise hastamız desteksiz olarak yürümeye başladı. Hastamın ilk adım atışını görmek beni en az hastamız kadar sevindirdi ve heyecanlandırdı. Sağlık çalışanları olarak bizlerin en büyük mutluluğumuz hastalarımızın şifa bulması ve onların gülümseyen yüzleridir” dedi.

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