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Yürüme yetisini kaybeden 170 kilo ağırlığındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri evine taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 21:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde obezite nedeniyle yürüme yetisini kaybeden 170 kilo ağırlığındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri evine taşıdı.Olay, Kozlu ilçesi Kılıç Mahallesi Muhayyer Sokak’ta meydana geldi.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde obezite nedeniyle yürüme yetisini kaybeden 170 kilo ağırlığındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri evine taşıdı.

Olay, Kozlu ilçesi Kılıç Mahallesi Muhayyer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, obezite nedeniyle yürüme yetisini kaybeden 60 yaşında 170 kilo ağırlığındaki Şahsene Akyüz, temiz hava almak için evinin önüne indi. Dışarıda biraz bulunduktan sonra tekrar evine gitmek isteyen yaşlı kadın bu sefer kiloları nedeniyle merdivenleri çıkamadı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda 170 kilo ağırlığındaki kadın sedye yardımıyla evine taşındı. İtfaiye ekiplerinin bu anlamlı davranışı mahalle sakinlerinden büyük beğeni topladı.

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