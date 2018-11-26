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Yürüme yetisini kaybetmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:28 | Son Güncelleme

İdlib'de İHH'nın kampında barınan 9 yaşındaki Emire Kervan, tedavi olmak üzere annesiyle Türkiye'ye getirildi - Kervan'ın yürüme yetisini kaybetmesinin önüne geçilmesi için tedavisine başlandı

İDLİB/REYHANLI (AA) - Suriye'nin İdlib ilindeki bir yetim kampında 6 engelli çocuğuyla barınan Halidiyye Kervan ve sağlık durumu acil tedavi gerektiren 9 yaşındaki kızı Türkiye'ye getirildi.

Durumları AA'nın yaptığı haberle dünyaya duyurulan Kervan ve acilen tedavi olmadığı taktirde yürüme yetisini kaybetme olasılığı olan 9 yaşındaki kızı Emire, Sağlık Bakanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının iş birliğiyle İdlib'den Reyhanlı'ya geçirildi.

Reyhanlı Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapılacak olan Emire'nin İdlib'deki kampta 5 engelli kardeşi bulunuyor.

Anne Kervan, hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kızımı tedavi için Türkiye'ye getirdik. İnşallah tedavi olacak. Diğer 5 çocuğumun da durumu aynı. Onların da tedavi olmasını istiyorum." dedi.

Yetkililerin, diğer 5 engelli kardeşin de Türkiye'de tedavi edilmesi için çabaları sürüyor.

Halidiyye Kervan ve çocukları, İHH'nın İdlib'de kurduğu Rahmet köyünde 392 kişi barınıyor. 218'i yetimlerden oluşan kampta 29 engelli çocuk yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
engelli İHH Rahmet Köyü

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