Yürümek için mucize değil, yardım bekliyor

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Sultangazi'deki evinin balkonundan 2,5 yaşındayken düşmesi sonucu beyninde oluşan hasar sebebiyle yürüme ve konuşma yetisini kaybeden Selinay Kaya (10), maddi imkansızlıklar nedeniyle yarım bırakmak zorunda kaldığı fizik tedavisine devam etmek istiyor. Dünyaya gözlerini tek yumurta ikizi olarak açan Selinay ve Belinay'ın hayatları, 7,5 yıl önce yaşanan bir kaza sonucu değişti. Kazanın yaşandığı gün 2,5 yaşında olan Selinay, evlerinin balkonundan dışarıyı seyretmek istedi. Bu sırada ev işleriyle uğraşan annesi, Selinay'ın oturma odasında olmadığını fark etti. Anne Zeynep Kaya, oğluna, Selinay'ın nerede olduğunu sorduğu anda düşme sesiyle irkildi. Selinay'ın balkondan düştüğünü gören anne Zeynep Kaya, hızla aşağı indi ve kızını kucaklayarak, kendilerini hastaneye yetiştirecek bir otomobil aradı. Komşulardan yardım isteyen anne Zeynep Kaya, yaşadığı olayın şoku ile sokakta bayıldı. Selinay, bu sırada mahalleye mobilya getiren bir kişi tarafından hastaneye götürüldü.

- Kafatasının sol bölümü kırıldı Kaldırıldığı hastanede kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Selinay, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Düşmenin etkisiyle kafatasının sol bölümü kırılan ve beyni hasar gören Selinay'ın girdiği ilk ameliyatta kafatasının kırılan bölümleri alınarak platin takıldı. Kafatasının yarısı olmadığı için büyük acılar çeken Selinay'ın şiddetli ağrılara yol açan beynindeki sıvı, tedavi kapsamında şırınga ile çekildi. Sevilay'ın bu sorununa kesin çözüm için Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Cengiz Çağlar tarafından shunt (şant) ameliyatı gerçekleştirildi. - Olumlu yanıt verdiği fizik tedavi yarım kaldı Geçirdiği bu riskli ameliyatın ardından bir ay yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Selinay, yürüme ve konuşma yetisini kaybetti. Gelişme çağında olduğu için yoğun bakımdan çıktıktan sonra fizik tedavi uygulamalarına başlayan Selinay, iki sene Bahçelievler'deki devlet hastanesinde, ardından 5 yıl boyunca da İzmit'teki özel bir hastanede fizik tedaviye devam etti.

Devlet katkısı hakkını kullandığı ve ailesinin maddi gücü yetmediği için günlüğü bin lira olan tedavisi yarıda kalan Selinay, nisan ayından beri eve mahkum hayatını sürdürüyor. İkizi Belinay eğitimini sürdürürken Selinay evde bebekleriyle tabletiyle vakit geçiriyor annesinin desteğiyle fizik tedavi hareketlerini yapıyor. Yıllar içinde geçirdiği zorlu ameliyatlardan başarıyla çıkan, ailesinin imkanları ölçüsünde zaman zaman gidebildiği fizik tedaviye gelişim anlamında olumlu cevap veren Sevilay, yeniden yürüyebilmek için hayırseverlerin desteğini bekliyor. - Destekle adım atmaya başladı Anne Zeynep Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet desteğinin her yıl yenilendiğini ancak Selinay'ın tedavisi için bir aylık sürenin yeterli olmadığını dile getirdi. İzmit'teki özel hastanenin donanımı ve yoğun programı nedeniyle Selinay'ın hızlı bir ilerleme kaydettiğini anlatan Kaya, "Bir çok siyasetçi mahallemize geldiğinde Selinay için yardım sözü verdi. Bir siyasetçimiz bir aylık tedaviyi karşıladı ancak yarım kaldı. Nisan ayından beri Selinay tedavi olamıyor. Lokomat cihazı ve havuz bulunması nedeniyle İzmit'teki hastanede tedaviye devam etmek istiyoruz. Tedaviye ilk başladığında lokomatta ayakta duramıyordu. Şimdi ayakta duruyor, kolunu tuttuğum zaman adım atmaya başladı." dedi.

- Okula hiç gidemedi Selinay'ın kalçasının sürekli yatmak durumunda olduğu için yerinden çıktığını ve platin takıldığını ifade eden Kaya, "Bir kalçasındaki vida Selinay'ı çok rahatsız etti ve o platin çıkarıldı. Şimdi sağ tarafında bir platini var." şeklinde konuştu. Selinay'ın rahatsızlığı nedeniyle okula hiç gitmediğini belirten Kaya, "İkizi Belinay okula ilk gittiği zaman bahçede isimleri okundu. Hocalar Selinay Kaya ismini anons edince dedim ki Selinay okula gelemez. Öğretmenleri Selinay'ı arkadaşlarıyla kaynaşması için arada okula getirmemi istedi. Ancak Selinay arkadaşlarını yürüyüp, koşarken gördüğünde çok sinirleniyordu. Onlara bakıyordu ve eve götürmemi istiyordu." dedi. - "Hala bir destek bekliyoruz" Selinay'ın konuşamadığını ancak işaretlerle derdini anlatabildiğini ifade eden Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Selinay, gördüğü ozon tedavisi sayesinde beyin hücreleri yenilendiği için konuşamasa bile ses çıkarmaya başladı. Doktorlar ses çıkardığı için Selinay'ın konuşabileceğini söyledi.