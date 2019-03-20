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Yürümek yerine atlamayı seçti, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 13:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır Kayapınar ilçesindeki inşaatta çalışan bir işçi, yürümek yerine 2.

Yürümek yerine atlamayı seçti, yaralandı

Diyarbakır Kayapınar ilçesindeki inşaatta çalışan bir işçi, yürümek yerine 2. kattan atlamayı seçince yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde bulunan bir inşaata meydana geldi. Edinilen bilgilere, göre iskele üzerinde aşağı inmek isteyen bir işçi, yürümek yerine kumluk bölgeye atlamak istedi. Dengesini kaybetmesi sonucu yere çakılan işçiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yürümek yerine atlamayı seçti, yaralandı

Yürümek yerine atlamayı seçti, yaralandı

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