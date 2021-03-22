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Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı

22.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 çocuğu teröristler tarafından dağa kaçırılan 78 yaşındaki anne de katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 çocuğu teröristler tarafından dağa kaçırılan 78 yaşındaki anne de katıldı. Yürümekte zorluk çeken acılı anne, çocuklarını almadan eylemden vazgeçmeyeceği mesajını verdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti tüm olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Eylemin 568’inci gününde 78 yaşındaki anne Hayriye İbin, 2 oğlu için eyleme dahil oldu. Batman’dan gelen anne Fahriye İbin, 2012 yılında 24 yaşındayken İstanbul Marmara Üniversitesi iktisat bölümü 3. sınıf öğrencisiyken ortadan kaybolduğunu iddia ettiği oğlu Mustafa İbin ve Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı veri hazırlama ve kontrol memuru olarak çalıştığı esnada 2014 yılı içerisinde senelik izne ayrılıp Batman’a gelen izin sonrası kentten ayrılıp bir daha kendisinden haber alamadığı Mehmet Sezgin İbin için eyleme katıldı.
Kürtçe açıklamalarda bulunan gözü yaşlı anne Fahriye İbin, oğlu Mustafa İbin’nin 2012 yılında, Mehmet Sezgin’in ise 2014 yılında kaçırıldığını söyledi. Evlatlarından hiç haber alamadığını belirten anne İbin, "Çocuklarımı bana versinler. Bana birini verseler de iyidir. Ben, çocuklarımı istiyorum. Polis, asker, sivil, terörist öldüğünde üzülüyorum. Annelerin ciğeri yanıyor. Askerler şehit olduğunda benim ciğerim yanıyor. hepsi benim çocuklarım gibidir. HDP’nin çocuklarımı göndermesini istiyorum" dedi.
Fahriye İbin, açıklamadan sonra oğullarının fotoğrafını alarak evlat nöbetine katıldı.
İbin ile birlikte evlat nöbetine katılan aile sayısı 218’e yükseldi.

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