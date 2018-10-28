Yürümekte zorlanan eşine asansör yaptı

RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan Kerim Bostan, yürüme ve merdiven çıkmada zorluk çeken eşi için iki katlı evinin dış cephesine asansör yaptı.

Eklem hastalığı sebebiyle yürümede ve özellikle merdiven çıkmada zorluk çeken 50 yaşındaki Meryem Bostan'ın bu sorununa çare arayan eşi Kerim Bostan, evine asansör yapmaya karar verdi.

İki katlı binanın dış cephesine kurulacak raylı, kabinli asansör sistemi için proje hazırlayan Bostan, arkadaşlarından da destek aldı. Bostan, uzaktan kumandayla çalışabilen 2 kişilik asansörü 3 ayda tamamlayarak binaya monte etti.

Kerim Bostan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini, evinin önündeki merdivenlerden indirmenin zor olduğunu, bu sorunu asansörle çözmeye karar verdiğini söyledi.

Asansörle ilgili ustalardan bilgi aldığını anlatan Bostan, "Yaklaşık 8 bin liraya mal oldu. Can güvenliği açısından hiçbir tehlikesi yoktur." dedi.

Bostan, asansörü eşinin rahat etmesi için yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an kendim de kullanıyorum. Gece işten geç geliyorum. Kimseyi rahatsız etmeden asansörü kumandayla çağırıyorum, biniyorum ve eve çıkıyorum. Merdiven yürümüyorum. Aslında amacım hasta olan eşimi rahat ettirmekti. Hastaneye gitmek olsun, bir yere misafirliğe gitmek olsun, büyük rahatlık oldu bizim için. Komşularım da ilk başta çekinseler de şimdi onlar dahi merdiveni kullanmıyorlar. Sesleniyorlar bize, asansörü gönderiyoruz, ona binip geliyorlar."

Meryem Bostan ise ayaklarının çok ağrıdığını, bu yüzden asansörün kendisi için büyük kolaylık olduğunu ifade ederek, "Eşim merdivenlerden indiremiyordu beni. Hastaneye dahi gidemiyordum. Eşim rahatlığım için bu asansörü yaptı. Allah razı olsun ondan. Eşim rahat kullanmam için kumanda da taktırdı. Şimdi basıyorum ona iniyorum, basıyorum çıkıyorum." diye konuştu.

