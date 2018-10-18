HABER

Yürümekte zorlanan eşine değirmen hurdalarından titreşimli yatak yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde Halit Tankit (71), bacaklarındaki rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanan eşi Havva Tankit (70) için kapattığı un değirmenindeki malzemelerden titreşimli yatak yaptı.

Yürümekte zorlanan eşine değirmen hurdalarından titreşimli yatak yaptı

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde Halit Tankit (71), bacaklarındaki rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanan eşi Havva Tankit (70) için kapattığı un değirmenindeki malzemelerden titreşimli yatak yaptı.
Bigadiç’in kırsal Mecidiye Mahallesi’nde bacaklarındaki rahatsızlıktan dolayı yıllardır yürümekte zorluk çeken Havva Tankit, eşi Halit Tankit’in kendisi için yaptığı titreşimli yatağı kullanıyor. Mahallede eskiden un değirmeni işleten Halit Tankit, masaj ve titreşimli yatakların eşinin hastalığına iyi geldiğini duyduktan sonra değirmendeki hurdalardan titreşimli yatak yaptığını söyledi. Eşi Havva Tankit'in, yaptığı yatakta hergün 3-4 defa yatarak şifa bulduğunu öne süren Halit Tankit, “15 yıl boyunca değirmenimde un öğüttüm. Ama un fabrikaları çoğalınca artık insanlar un için buğdaylarını fabrikalara götürmeye başladı, ben de değirmeni kapattım. Eşim ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı yürüyemiyordu. Merdiven çıkamayan ve bastonla yürüyen eşim şimdi rahatlıkla yürümeye başladı” dedi.
Eşinin yaptığı yatağın kendisine iyi geldiğini öne süren Havva Tankit, "Eşim bana eski değirmenimizin hurdalarından yatak yaptı. Bu yataktan önce iki baston kullanıyordum. Şimdi ise bastonsuz yürüyebiliyor ve merdivenleri çıkabiliyorum" dedi. Halit Tankit, titreşimli yataktan komşularının da faydalandığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Yürümekte zorlanan eşine değirmen hurdalarından titreşimli yatak yaptıYürümekte zorlanan eşine değirmen hurdalarından titreşimli yatak yaptı

PARTNERİşte ateşle buzun buluşmasıİşte ateşle buzun buluşması
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
Adilcevaz'da 40 kadın, korucu olmak için ter döktüAdilcevaz'da 40 kadın, korucu olmak için ter döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!

Bakırköy’de okula giden öğrenciler dehşeti yaşadı

Bakırköy’de okula giden öğrenciler dehşeti yaşadı

Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi

Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.