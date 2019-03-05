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Yürümekte zorlanıyordu, şimdi dünya şampiyonluğuna koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

5 yaşına kadar yürümekte bile zorlanan, azmi ve ailesinin desteğiyle atletizme yönelen Down sendromlu 17 yaşındaki Rıdvan Yalçın, kazandığı 40'tan fazla madalyaya, Avrupa ve dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor - Atletizmin yanı sıra farklı alanlarda yeteneği olan Rıdvan, dans etmeyi ve yüzmeyi çok seviyor. Güçlü Kur'an-ı Kerim hafızasıyla da azmin sınırının olmadığını kanıtlıyor - Anne Aygül Yalçın: - "Doktor bana, 'Eğer bu çocuğu bana getirmezseniz saman çuvalı gibi kalır. Ne yürür, ne konuşur, ne kendisini ifade edebilir.' dedi. O doktorun konuştukları hala bugün gibi kulağımda çınlıyor. Doktora, 'Ben çocuğumu öyle bir eğiteceğim ki gerekirse at yarışındaki gibi koşacak' dedim. O günden sonra hırs yaptım ve kendimi Rıdvan'a adadım. Tüm ailemiz bu süreçte bize destek oldu. Şimdi Avrupa Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyor. İlerde dünya şampiyonu olmak istiyor" - Baba Hüdaverdi Yalçın: - "Rıdvan'la beraber engelleri hep beraber aşmaya karar verdik. Yürümekte zorlanan oğlumuz tüm ailenin inancıyla koşmaya başladı. Toplam 45 madalyası var. Onun engelleri aşması Down sendromlu çocuğu olan tüm aileler için örnek. Onları asla yalnız bırakmayın"

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - 5 yaşına kadar yürümekte bile zorlanan, kararlılığı ve ailesinin desteğiyle atletizme yönelen Down sendromlu Rıdvan Yalçın, kazandığı 40'dan fazla madalya ve üstün yetenekleriyle göz dolduruyor.

Yalçın ailesi, doğumdan birkaç hafta sonra ilk çocukları olan Rıdvan'ın Down sendromlu olduğunu öğrendi. Anne ve babası birçok ön yargı ve olumsuz yoruma aldırış etmeyerek Rıdvan'ın tüm engelleri aşabileceğine inandı ve kendilerini ona adadı.

5 yaşına kadar yürümekte bile zorlanan, ailesinin ve doktorlarının üstün gayretleri o yaştan itibaren hızlı bir gelişim gösteren Rıdvan, yeteneklerini fark eden spor hocası sayesinde onlarca madalya kazanan bir sporcu oldu.

Atletizmde kazandığı 40'tan fazla madalyanın yanı sıra, yüzme, dans gibi alanlarda ilgi ve yeteneği bulunan Rıdvan, güçlü hafızası sayesinde Kur'an-ı Kerim okuyor ve dini bilgilerini sevdikleriyle paylaşıyor.

17 yaşındaki Rıdvan, Türkiye'de kazandığı madalyalarına Avrupa ve dünya şampiyonluklarını da eklemek istiyor.

Yalçın ailesi, Rıdvan'ın tüm Down sendromlular ve aileleri için örnek hikayesini ve yaşadıkları zorlu süreci AA muhabiriyle paylaştı.

- "Doktora asla vazgeçmeyeceğim cevabını verdim"

Anne Aygül Yalçın, doğumdan birkaç hafta sonra Down sendromlu olduğunu öğrendikleri Rıdvan'ı tüm ailenin bir engel değil bir mucize olarak gördüklerini söyledi.

Oğulları 8 aylıkken özel muayenehanesine götürdükleri bir doktorun kendisine verdiği cevap karşısında şok yaşadığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Doktor bize 'Rıdvan'ın kas gelişimi yetersiz, korkarım hep böyle kalacak. Belki yürüyemeyebilir.' dedi. Bunun üzerine doktora şu cevabı verdim: 'Çocuğum yürüyecek, hatta koşacak. Onu at gibi koşturmak için elimden geleni yapacağım.' O günden itibaren eşim ve ailesinin de desteğiyle hiç durmadan çalıştık. Rıdvan da aynı şekilde hiçbir şekilde vazgeçmedi. Bugünlere bu kararlılık sayesinde geldik. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik ve insanların söyledikleri ile hareket etmedik. "

Anne Yalçın, Rıdvan'ın gelişimindeki en büyük katkının sosyal bir ortamda yaşamak olduğunu, kalabalık ailede yaşadıkları için hiçbir zaman yalnız kalmadığını anlattı.

Yalçın, Rıdvan doğduktan 1 yıl sonra ikinci çocuğu için hamile olduğunu öğrendiğini ve çevresindeki birçok kişinin kendisini doğum yapmaması konusunda uyardığını söyleyerek, "Birçok kişi ikinci çocuğumun Down sendromlu olabileceğini söyledi. Ama ben eşimle birlikte özellikle Rıdvan'ın yalnız kalmaması için çocuğumu dünyaya getirmeye karar verdim. Kararımızda haklı da çıktık. Down sendromlu olmadı ve Rıdvan'la o kadar güzel ilgilendi ki, onun hayata tutunmasında en az bizim kadar etkili oldu. Harika bir ikili oldular ve birbirlerini sürekli destekliyorlar. "

- "Tek rakibim Usain Bolt"

17 yaşına geldiğinde Türkiye'de 40'tan fazla madalya kazanan ve tüm Down sendromlular için örnek bir hikayesi olan Rıdvan, sürekli antrenman yaptığını söyledi.

Rıdvan, azmini ve kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

"Okula gittiğim günlerde bile vakit bulduğumda koşuyorum ve antrenman yapıyorum. Antrenörüm Tahir Sülük benimle özel olarak ilgileniyor. Onu, ailemi ve bana destek veren herkesi çok seviyorum. Tabii ki rakiplerim de var ama hepsini geçeceğim. Tek rakibim Usain Bolt. İnşallah onu da geçeceğim yakında.

Sporun yanında yüzmeyi ve dans etmeyi çok seviyorum. Kur'an-ı Kerim'den sureler ezberliyorum ve büyüklerime namaz kıldırıyorum, bildiklerimi onlara anlatıyorum. Tüm insanlara inandığımızda başarılı olabileceğimizi göstermek istiyorum."

Rıdvan'ın babası Hüdaverdi Yalçın da Rıdvan'ın çok eğlenceli ve duygusal bir genç olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Rıdvan'la vakit geçirmek bizim için bir mutluluk kaynağı. Onu bir armağan olarak görüyoruz. Hedefimiz 2021'de Dünya Atletizm Şampiyonası'nda dünya birinciliği kazanmak ve Tahir Hoca bu konuda elinden geleni yapıyor. Portekiz'de 2018'de düzenlenen yarışlarda kendinden yaşça oldukça büyük olanlarla yarıştı. Uzun atlamada 9. oldu fakat koşuda bir ödül alamadı. Uzun atlamada Türkiye 2.'liği var. Toplamda 40'dan fazla madalyası var.

Rıdvan'ın neşesi ve umudu sadece bizim için değil engelleri aşmak isteyen tüm aileler için de örnek teşkil ediyor. Onunla gurur duyuyoruz. "

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Down Sendromu Rıdvan Yalçın

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