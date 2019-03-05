Yürümekte zorlanıyordu, şimdi dünya şampiyonluğuna koşuyor

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - 5 yaşına kadar yürümekte bile zorlanan, kararlılığı ve ailesinin desteğiyle atletizme yönelen Down sendromlu Rıdvan Yalçın, kazandığı 40'dan fazla madalya ve üstün yetenekleriyle göz dolduruyor. Yalçın ailesi, doğumdan birkaç hafta sonra ilk çocukları olan Rıdvan'ın Down sendromlu olduğunu öğrendi. Anne ve babası birçok ön yargı ve olumsuz yoruma aldırış etmeyerek Rıdvan'ın tüm engelleri aşabileceğine inandı ve kendilerini ona adadı. 5 yaşına kadar yürümekte bile zorlanan, ailesinin ve doktorlarının üstün gayretleri o yaştan itibaren hızlı bir gelişim gösteren Rıdvan, yeteneklerini fark eden spor hocası sayesinde onlarca madalya kazanan bir sporcu oldu. Atletizmde kazandığı 40'tan fazla madalyanın yanı sıra, yüzme, dans gibi alanlarda ilgi ve yeteneği bulunan Rıdvan, güçlü hafızası sayesinde Kur'an-ı Kerim okuyor ve dini bilgilerini sevdikleriyle paylaşıyor. 17 yaşındaki Rıdvan, Türkiye'de kazandığı madalyalarına Avrupa ve dünya şampiyonluklarını da eklemek istiyor.

Yalçın ailesi, Rıdvan'ın tüm Down sendromlular ve aileleri için örnek hikayesini ve yaşadıkları zorlu süreci AA muhabiriyle paylaştı. - "Doktora asla vazgeçmeyeceğim cevabını verdim" Anne Aygül Yalçın, doğumdan birkaç hafta sonra Down sendromlu olduğunu öğrendikleri Rıdvan'ı tüm ailenin bir engel değil bir mucize olarak gördüklerini söyledi. Oğulları 8 aylıkken özel muayenehanesine götürdükleri bir doktorun kendisine verdiği cevap karşısında şok yaşadığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti: "Doktor bize 'Rıdvan'ın kas gelişimi yetersiz, korkarım hep böyle kalacak. Belki yürüyemeyebilir.' dedi. Bunun üzerine doktora şu cevabı verdim: 'Çocuğum yürüyecek, hatta koşacak. Onu at gibi koşturmak için elimden geleni yapacağım.' O günden itibaren eşim ve ailesinin de desteğiyle hiç durmadan çalıştık. Rıdvan da aynı şekilde hiçbir şekilde vazgeçmedi. Bugünlere bu kararlılık sayesinde geldik. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik ve insanların söyledikleri ile hareket etmedik. " Anne Yalçın, Rıdvan'ın gelişimindeki en büyük katkının sosyal bir ortamda yaşamak olduğunu, kalabalık ailede yaşadıkları için hiçbir zaman yalnız kalmadığını anlattı.

Yalçın, Rıdvan doğduktan 1 yıl sonra ikinci çocuğu için hamile olduğunu öğrendiğini ve çevresindeki birçok kişinin kendisini doğum yapmaması konusunda uyardığını söyleyerek, "Birçok kişi ikinci çocuğumun Down sendromlu olabileceğini söyledi. Ama ben eşimle birlikte özellikle Rıdvan'ın yalnız kalmaması için çocuğumu dünyaya getirmeye karar verdim. Kararımızda haklı da çıktık. Down sendromlu olmadı ve Rıdvan'la o kadar güzel ilgilendi ki, onun hayata tutunmasında en az bizim kadar etkili oldu. Harika bir ikili oldular ve birbirlerini sürekli destekliyorlar. " - "Tek rakibim Usain Bolt" 17 yaşına geldiğinde Türkiye'de 40'tan fazla madalya kazanan ve tüm Down sendromlular için örnek bir hikayesi olan Rıdvan, sürekli antrenman yaptığını söyledi. Rıdvan, azmini ve kararlılığını şu sözlerle ifade etti: "Okula gittiğim günlerde bile vakit bulduğumda koşuyorum ve antrenman yapıyorum. Antrenörüm Tahir Sülük benimle özel olarak ilgileniyor. Onu, ailemi ve bana destek veren herkesi çok seviyorum. Tabii ki rakiplerim de var ama hepsini geçeceğim. Tek rakibim Usain Bolt. İnşallah onu da geçeceğim yakında.