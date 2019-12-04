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Yürümekte zorluk çeken yaşlı kadına polis yardım etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 23:05 | Son Güncelleme

Yürümekte zorluk çeken yaşlı kadına polis yardım etti

Yürümekte zorluk çeken yaşlı kadına polis yardım etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yürümekte zorluk çeken yaşlı bir kadına polis memurunun yardım etmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüde, Şah Mahallesi'nde asayiş nöbeti tutan bir polis memuru, yaşlı bir kadının yolda yürümekte zorlandığını görünce hemen müdahale ederek sandalyede oturtup, dinlenmesini sağlıyor.

Daha sonra taksi çağıran polis memuru, yaşlı kadının araca kadar elinden tutarak bindiriyor.

Yaşlı kadının gideceği yere ulaşması için şoförü tembihleyen polis memuru, taksinin ücretini de ödüyor.

Polis memurunun bu örnek davranışı vatandaşların takdirini kazandı.

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cizre kadın şırnak yardım

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