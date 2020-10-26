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  4. Yürürken erkeklerin verdiği tepkiler gizlice kaydedildi

Yürürken erkeklerin verdiği tepkiler gizlice kaydedildi

İLGİNÇ HABERLER  | 26.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

TikTok modeli Alexas Morgan, pantolonunun arka cebine koyduğu cep telefonuyla yürürken erkeklerin verdiği tepkileri videoya kaydetti.

Yürürken erkeklerin verdiği tepkiler gizlice kaydedildi

“Popouma kaç kişinin baktığını göreceğiz” diyen Alexas’ın videosunda çok sayıda erkek yürürken genç kadının poposuna baktı.

Alexes Morgan, yürürken erkeklerin verdiği tepkileri videoya çekti.
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Markette Morgan’a bakan iki erkek.
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Morgan, arka cebine yerleştirdiği telefonla tepkileri kaydetti.
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Alexas Morgan, markette ve sporda geçirdiği bir günü filme aldı. 24 yaşındaki genç kadın, yürürken verilen tepkileri yakalayan TikTok trendini takip etti. Alexas kaydettiği videoyu ayrıca Instagram sayfasında yayınladı ve video 120 binden fazla beğeni aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Which reaction was your fav? ???? @alexasmorgantv

Alexas Morgan ❣️ (@alexas.morgan)'in paylaştığı bir gönderi ()

“Kaç kişi popoma dik dik bakacak göreceğiz”
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Video, Instagram’da 120 binden fazla beğeni aldı.
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Takipçiler, en çok bu adamın tepkisini sevdi.
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Morgan, pantolonunun arka cebine yerleştirerek kaydettiği videoda kendisine bakan adamları da seslendirdi ve takipçilerine “Favori tepkiniz hangisi?” diye sordu.
Miami’de yaşayan Morgan’ın Instagram’da 4 milyondan fazla takipçisi var.

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