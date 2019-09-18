Yürüyememesi fıtıktan değil tümördenmiş

Artık yürüyemeyeceği umutsuzluğuna kapılan Keskin'e son olarak gittiği Farabi Hastanesi'nde sırt bölgesinde oluşan ve çok nadir görülen "omurilik tümörü" teşhisi konuldu. Keskin'in hastanede çekilen MR sonucunda, yürüyememesinin fıtık nedeniyle değil, omurilik tümörüne bağlı olduğu tespit edildi. Vakit kaybedilmeden ameliyata alınan kadın, 15 gün yaşadığı tekerlekli sandalye esaretinden 3 saatlik ameliyatla kurtularak yürümeye başladı.

Cihanbeyli ilçesinde yaşan 59 yaşındaki Hatice Keskin, 1,5 yıl önce bel ağrısı şikayetiyle Konya'da gittiği özel hastanede "fıtık" teşhisi konularak ameliyata alındı. Operasyonun ardından birkaç ay sonra ağrıları tekrar nükseden ve sağ ayağında his kaybı yaşamaya başlayan Keskin, yeniden doktora başvurdu. Tekrar ameliyat edilen kadın, operasyonun ardından zamanla yürüme yetisini kaybetti ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanlış konulan teşhisin kendisini çok yıprattığını söyledi. Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde 2 kez ameliyat edildiğini ifade eden Keskin, "Ameliyatlar sonrası hastalığım tekrar nüksetti. İlk operasyonun ardından sağ ayağım işlevini yitirmeye başladı. Yine ameliyat edildim fakat hiçbir sonuç alamadım. Yürüyememeye başlamıştım. Doktorlar, yaklaşık bir seneye kadar tekrar yürüyebileceğimi söyleyerek taburcu ettiler." diye konuştu.

Keskin, bu süre zarfında fizik tedavi desteği de aldığını fakat hiçbir işe yaramadığını anlattı.

- "Artık yürüyemeyeceğim diye çok korktum"

Ümidini kesmeden tedaviye devam ettiğini aktaran Keskin, "Yaptığım hiçbir şey işe yaramadı. Taburcu edildikten bir ay sonra kısmi felç geçirdim. Ayaklarımı kullanamaz hale geldim. Tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştum. 'Artık yürüyemeyeceğim' diye çok korktum. Bu süreçten sonra ümidimi yitirdiğim zamanlar oldu. Günlük işlerimi bile yapamaz hale gelmiştim." dedi.

- "Yürüyerek evime gideceğim"

Keskin, felç kaldıktan yaklaşık 15 gün sonra, Farabi Hastanesi'ne gittiğini, burada çekilen MR neticesinde, daha önce konulan fıtık teşhisinin yanlış olduğunu öğrendiğine işaret etti.