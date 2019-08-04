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Yürüyemeyen köpeğe plastik borularla yürüteç yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

Edirne'de bir esnaf, arka ayakları tutmayan köpeğine plastik borulardan "yürüteç" işlevi gören düzenek yaptı - Esnaf İlkkan Demirhan: - "Yürümesi için birçok deneme yaptık, pazar sepetinden bir araç tasarladık ama çok tutmadı. Üniversiteli kız kardeşlerimiz Boz'u çok ziyaret etti, onlar bir yürüteç yapmayı denediler, o da olmadı. En son su borularını birleştirerek bir araba yaptık. Onunla rahat yürüyor, bu da Boz'u mutlu ediyor"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de bir esnaf, arka ayakları tutmadığı için yürüyemeyen köpeğin plastik borularla yaptığı düzenek sayesinde yürümesini sağladı.

Sanayi sitesinde yedek parça işi yapan İlkkan Demirhan (30), 5 yıl önce bir sokak köpeğini sahiplendi ve "Boz" adını verdiği köpek için iş yerinin yanında bir kulübe yaptı.

Bir kişinin tüfekle vurarak yaraladığı Boz, arka ayaklarını kullanamaz duruma geldi. Hayvansever esnaf, İstanbul'da özel veteriner kliniğinde köpeğini 2 kez ameliyat ettirse de Boz ayağa kalkamadı.

Köpeğinin yürüyebilmesi için çaba sarf eden ve farklı yöntemler deneyen Demirhan, son olarak su borusundan yaptığı tekerlekli düzenekle köpeğinin yürümesini sağladı.

Bu gayretiyle çevresindekilerin takdirini kazanan Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce sokak köpeği olan ancak kendisi sahiplendikten sonra yaralanarak yürüyemez hale gelen Boz'un sağlığına kavuşması için çok çaba serf ettiğini anlattı.

Köpeğinin, sanayi sitesinin neşesi ve maskotu olduğunu belirten Demirhan, "Kendi aracımla İstanbul'a götürdüm, ameliyat edildi, 1 ay klinikte yattı ama ayağa kalkamadı. Felç durumu düzelmedi. O günden bu yana tedavi uyguluyoruz ama arka ayaklarını hissetmiyor." diye konuştu.

Köpeğinin mutluluğuyla, kendisinin de mutlu olduğunu ifade eden Demirhan, şunları söyledi:

"Yürümesi için birçok deneme yaptık, pazar sepetinden bir araç tasarladık ama çok tutmadı. Üniversiteli kız kardeşlerimiz Boz'u çok ziyaret etti, onlar bir yürüteç yapmayı denediler, o da olmadı. En son su borularını birleştirerek bir araba yaptık. Onunla rahat yürüyor, bu da Boz'u mutlu ediyor. Boz'un iyileşmesini, ayağa kalkmasını gönülden istiyoruz. Tedavisi için harcadığım paranın hiç önemi yok ama hayvanlara zarar verenlere uygulanan ceza, yaptırım çok hafif. Hayvanlara zarar verenlere hapis cezası uygulanması gerekiyor."

- "Borulardan yapılan yürüteçiyle onun heyecanını paylaştık"

Hayvanseverler, çevre esnafı ve hayvan hakları federasyonu temsilcileri de Boz'u yalnız bırakmıyor.

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi İbrahim Dönmez de ameliyat ve tedavilere rağmen köpeğin felçli kaldığını belirterek, "Ayağa kalkması ve yürümesi için hem sahibi hem bizler elimizden geleni yapıyoruz. Engelli canımızı yalnız bırakmıyoruz. Boz, neşeli bir köpek. Bu durum onun hayata tutunmasını değiştirmedi. Borulardan yapılan yürüteçiyle onun heyecanını paylaştık. Yürüteçten önce sadece ona ait olan alanda yürüyordu ama şimdi gezebiliyor. Gezmeyi de çok seviyor, çok mutlu." dedi.

Federasyonun sokak hayvanları sorumlusu Yağmur Islattı, sokak hayvanıyken sahiplenilen Boz'un sonradan engelli olmasına rağmen tekrar sokağa terk edilmediğine işaret etti.

Hayvansever esnafın fedakarlıklarıyla örnek olduğunu vurgulayan Islattı, "Boz'un sahibi, 'Artık felçli bir hayvana bakamayız, ilgilenemeyiz' gibi bahaneler üretip, terk etmek yerine ona bir yaşam alanı oluşturdu." ifadelerini kullandı.

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