HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Yürüyemez' denileni yürütüyor, 'konuşamaz' denileni konuşturuyor

'Yürüyemez' denileni yürütüyor, 'konuşamaz' denileni konuşturuyor

27.04.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde özel gereksinimli bireylerin eğitiminde at ile uygulanan terapi ile çok başarılı neticeler ortaya çıkıyor. At terapisi ve doğru uygulanan eğitim bir araya gelince 'Yürüyemez' denilen çocuklar adım atıyor, konuşamaz denilen çocukların ilk kelimeleri ailelerini sevince boğuyor.

'Yürüyemez' denileni yürütüyor, 'konuşamaz' denileni konuşturuyor

Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde at ile uygulanan terapi, çok iyi neticeler veriyor. Kaliteli eğitimin yanına eklenen at terapisi sayesinde, yürüyemeyen onlarca birey ilk adımlarını attı. At ile uygulanan terapiye olumlu neticeler veren ve yıllarca konuşamayan çocukların ağzından çıkan ilk kelimeler aileleri sevince boğuyor.

Kocaeli'nde at ile uygulanan terapinin faydalarını ve ince noktalarını ise uzmanları anlattı. Hippoterapilerin özel çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bilgiler veren Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Fizyoterapisti Hatice Kabaoğlu, "Parkur içerisinde atın ritmik hareketlerini dönme, engelden atlama gibi çeşitli şeylerle çeşitlendiriyoruz. Bu esnada çocukla göz kontağı, dil gelişimi gibi şeyler de çalışılıyor. Hippoterapi, atın karakteristik özelliklerini bir terapi yöntemi olarak kullanma metodudur. Bu yöntemlerle duyusal ve fiziksel uyaranlar çocuğa verilir. Bir çok kas grubu çalışır ince motor becerileri ve dil gelişimi için at terapisi çok önemli bir terapi yöntemidir" dedi.

''ÇOCUKLARIMIZIN BURADAN YÜRÜYEREK ÇIKTIĞINI GÖRDÜK''

At terapisi yöntemi uygulanan özel çocukların üzerindeki olumlu etkilerden bahseden Kabaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 7 yıldır kurumumuzda bireysel eğitimlerin yanı sıra hippoterapi ile eğitimlerimizi destekliyoruz. Gerek fiziksel, gerek zihinsel engelli çocuklarımızda faydasını çokça gördük. 'Yürüyemez' denilen fiziksel engelli çocuklarımızın buradan yürüyerek çıktığını, 'konuşamaz' şeklinde tanı alan çocuklarımızın buradan kelime çıktısı alarak çıktığını gördük. Çocuklar eğlendikleri yerde daha iyi eğitim alabiliyorlar. Biz atın eğlenceli özelliklerini eğitimlerimizde kullanıyoruz gerek ders aralarında, gerek bir seans boyunca at üzerinde dil egzersizleri, göz kontağı gibi egzersizler, fiziksel eğitim egzersizlerimizi bu şekilde uyguluyoruz, gayet de faydasını gördük. Eğlenceli yerde çocuk çok güzel ilerliyor" diye konuştu.

''OTİZMLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE FAYDA SAĞLIYOR''

At terapisinin otizmli çocukların gelişimine de katkı sağladığını ifade eden Kabaoğlu, "Fiziksel engelli çocukların ince ve kaba motor gelişimlerinin yanı sıra, otizmli çocuklarımızın kendini sakinleştirme, düzenleme, adaptik davranışlar, sosyalleşme ve etkileşim açısından da gelişimlerine fayda sağlıyor. Atın ritmik hareketleri, bir çocuğun kendi kendine yürürken ya da herhangi bir cihazla bu titreşimleri verirken çok daha fazla etkili olduğunu gördük. Biz bu tarz terapiler ile özel çocukları geliştirmeye devam edeceğiz. Aileler çocuklarının eğlenerek öğrendiğini, ilerlediğini gördükçe çok mutlu oluyorlar. Biz de çocuklarımıza fayda sağladığımız için bu anlamda çok mutlu ve iyi hissediyoruz. Çocuk mutlu olduğu yerde öğrenir. Doğa ortamında at terapisi ile bireysel eğitimlere destek vererek imkânsız denilen çok şeyleri başardık. Yine başarmaya, çocuklarımıza yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

Screenshot_39

Screenshot_41

Screenshot_42

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Yılda 50 bin kişi ziyaret ediyordu! Şimdi çıt çıkmıyorYılda 50 bin kişi ziyaret ediyordu! Şimdi çıt çıkmıyor
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da panik yaratan olay: Birçok ilçeden hissedildi

İstanbul'da panik yaratan olay: Birçok ilçeden hissedildi

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın!

Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın!

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.