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"Yürüyen Köşk" bakıma alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

"Yürüyen Köşk" bakıma alındı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle, yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için raylarla bulunduğu yerden taşınan Yalova'daki "Yürüyen Köşk" bakıma alındı.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, "Atatürk'ün kente bırakmış olduğu çevre abidesi mirası" olan köşkte tadilat ve onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, tarihi dokuya zarar vermeden büyük bir ihtimam gösterilerek yapılacağı ifade edilen tadilatın bir hafta süreceği aktarıldı.

Çalışma süresince köşkün ziyarete kapalı olacağı belirtilen açıklamada, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Yürüyen Köşk'ün tanıtımı için önemli çalışmalar yaptık. Bakım ve onarımların yanı sıra Anıtlar Kurulundan onay alarak köşke yakışır bir kafeteryayı hizmete açtık. Çevre düzenlemesi ve ışıklandırmasını gerçekleştirdik. Ziyaretçi sayısı her yıl neredeyse iki katı olacak şekilde artarak devam ediyor. Yalova'mızın en büyük markası olan köşkü bir haftalığına bakıma aldık. Eksiklerini tarihi dokusuna zarar vermeden aslına uygun şekilde gerçekleştireceğiz. Bu bir haftalık süreçte köşk ziyarete kapalı olacak. Ardından yenilenmiş haliyle Yürüyen Köşk ziyaretçilerini karşılayacak."

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bakım Yalova yürüyen köşk

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