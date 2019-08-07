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Yürüyen Köşk'te bakım çalışmaları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 19:50 | Son Güncelleme

Tarihi köşk, bir hafta süren çalışmaların ardından ziyarete açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle, yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için bulunduğu yerden raylarla taşınan Yalova'daki "Yürüyen Köşk"te bakım çalışmaları tamamlandı.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Vefa Salman'ın talimatları doğrultusunda Anıtlar Kurulu'ndan alınan izinle köşkte bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salman, çalışmaların köşkün tarihi dokusuna zarar vermeden ve özenle yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kentimizin simgelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli kararlara imza attığı Yürüyen Köşk'ün tadilatı sona erdi. Özenle yapılan bakım ve onarım çalışmalarını kısa sürede tamamlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Tarihi dokusuna zarar vermeden yapılan çalışmalar sonrasında köşk vatandaşlarımızın hizmetine tekrardan girmiştir."

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