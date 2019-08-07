'Yürüyen Köşk’te tadilat sona erdi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için bulunduğu yerden raylarla taşınan 'Yürüyen Köşk'te başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için raylarla bulunduğu yerden taşıttırılan Yalova'daki 'Yürüyen Köşk', Yalova Belediyesi tarafından 29 Temmuz 2019 tarihinde bakım ve onarıma alınmıştı. 1 hafta süreyle ziyarete kapalı kalan köşkte bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, ''Kentimizin simgelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önemli kararlara imza attığı Yürüyen Köşk’ün tadilatı sona erdi. Özenle yapılan bakım ve onarım çalışmalarını kısa sürede tamamlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Tarihi dokusuna zarar vermeden yapılan çalışmalar sonrasında köşk vatandaşlarımızın hizmetine tekrardan girmiştir" dedi.

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