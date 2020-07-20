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  4. Yürüyen merdiven isyanı! Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Yürüyen merdiven isyanı! Sosyal medyayı sallayan paylaşım

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'de üst geçitlerin çalışması ile ilgili tepkiler üzerine araştırma yapan ekipler, problemle ilgili vardıkları sonucu sosyal medya hesabından paylaştı. . Paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde birçok kişinin acil durdurma butonuna bastığı ortaya çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D -100 Karayolu ve birçok bölgeye inşa edilen yaya üst geçitlerine ulaşımın daha rahat sağlanması için yürüyen merdivenler yerleştirildi. Her gün binlerce vatandaşın geçtiği üst geçitlerin yürüyen merdivenlerinin çalışmadığı yönünde gelen yoğun şikayetler üzerine ekipler inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde yürüyen merdivenlerin durmasının sebebinin acil durdurma butonuna basılması olduğu ortaya çıktı.

'UMUYORUZ Kİ BU GÖRÜNTÜLERDEN SONRA BİZİ DAHA İYİ ANLIYORSUNUZDUR'

Daha sonra üst geçitlerdeki güvenlik kameralarında yapılan kontrollerde üst geçitleri kullanan birçok vatandaşın butona kasıtlı olarak ortaya bastığı görüldü.
Butona basan kişiler kırmızı halka ile işaretlenerek gösterildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güvenlik kamerası görüntülerini “’Yürüyen merdivenler çalışmıyööööör’ diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur” yazısı ile sosyal medya hesabından paylaşarak problemin nedenini açıkladı.
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