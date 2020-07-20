Yürüyen merdiven isyanı! Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D -100 Karayolu ve birçok bölgeye inşa edilen yaya üst geçitlerine ulaşımın daha rahat sağlanması için yürüyen merdivenler yerleştirildi. Her gün binlerce vatandaşın geçtiği üst geçitlerin yürüyen merdivenlerinin çalışmadığı yönünde gelen yoğun şikayetler üzerine ekipler inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde yürüyen merdivenlerin durmasının sebebinin acil durdurma butonuna basılması olduğu ortaya çıktı.