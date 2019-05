Yürüyen merdivende etek altı fotoğrafa, taciz davası

Ankara'da, kamu kurumunda birim sorumlusu Veli İlhan C. (35) hakkında, AVM'nin yürüyen merdiveninde önündeki avukat kadının, cep telefonu ile etek altı fotoğraf ve görüntülerini çektiği iddiasıyla 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı. Olay sırasında avukat ve çevredekilerin, Veli İlhan C.'yi kovalayıp yakalamalarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına delil olarak girdi. Veli İlhan C.'nin, 2015 yılında da aynı suçtan hakkında soruşturma yürütüldüğü; ancak, müştekinin şikâyetinden vazgeçmesi üzerine 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildiği ortaya çıktı.

Olay, 4 Mayıs 2018 tarihinde AVM'de meydana geldi. Veli İlhan C, iddiaya göre yürüyen merdivenden çıkarken cep telefonuyla önündeki avukat M.N.'nin (27) etek altı fotoğraf ve görüntülerini çekti. Karşı merdivenden inen başka bir kadının uyarısıyla M.N. durumu fark edince, Veli İlhan C., kaçmaya başladı. Avukat M.N. de topuklu ayakkabılarıyla Veli İlhan C.'nin peşinden koştu. M.N., Veli İlhan C.'yi, çevredekilerin de yardımıyla yakaladı. Veli İlhan C., çağırılan polis ekiplerine teslim edildi, cep telefonuna da el konuldu. M.N.'nin şikayetçi olduğu Veli İlhan C., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.