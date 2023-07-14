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  4. Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi! Annenin ifadesi ortaya çıktı 'Farkında değildim'

Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi! Annenin ifadesi ortaya çıktı 'Farkında değildim'

14.07.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te üst geçidin yürüyen merdivenin altında cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi gözaltına alındı. Annenin ifadesi ortaya çıkarken, annenin ifadesinde hamile olduğunun farkında olmadığını, karın ağrısı sonrası düşük yaptığını ve bu nedenle korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi! Annenin ifadesi ortaya çıktı 'Farkında değildim'

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi mevkisinde güzergahı kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin altında poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etmesi üzerine polisin başlattığı soruşturmada, bebeğin annesinin S.K. (28) olduğu tespit edildi.

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ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrası gözaltına alınan S.K.’nin (28) ifadesinde, hamile olduğunun farkında olmadığını, karın ağrısı sonrası düşük yaptığını ve bu nedenle korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan S.K.’nin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük ceset bebek

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