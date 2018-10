Yürüyerek Erzurum'u keşfediyorlar

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da birkaç arkadaş tarafından kurulan 'Erzurum Yürüyüş Grubu', her hafta sonu yaz- kış demeden günde yaklaşık 20 kilometre yürüyor. Bölgede saklı kalmış ve bugüne kadar ayak basılmamış yerlere giden yürüyüş grubu, burada çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşarak doğaseverleri Erzurum'a davet ediyor. Mimar Ziya Amil, arkadaşları ile birlikte, 5 yıl önce 'Erzurum Yürüyüş Grubu'nu oluşturdu. Her geçen gün üye sayısı artan gruptaki yaklaşık 60 kişi hafta sonları keşfedilmemiş yerleri geziyor. Şehrin ve hayatın yoğun gündeminden uzaklaşan grup üyeleri, doğayla baş başa kalıyor. Cumhuriyet savcısı, hakim, akademisyen, sağlık çalışanı, iş adamı ve öğrencilerden oluşan yürüyüş grubu, yaz-kış demeden yürüyor. Muhteşem doğasıyla ilgi gören yerleri gezen grup üyeleri çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Doğaseverleri Erzurum'a beklediklerini söyleyen Erzurum Yürüyüş Grubu Başkanı Ziya Amil, doğa yürüyüşlerine katılımın her geçen gün arttığını söyledi. Grup üyelerinden Yusuf Günday ile gezilecek rotaları belirlediklerini söyleyen Amil, "Emeklisinden, çalışanına, erkeğinden, kadınına onlarca kişi işlerinden buldukları ilk fırsatta hemen yürüyüşlerimize katılıyor. Yürüyüşlerimiz günü birlik ya da iki gün sürüyor. Gittiğimiz noktalar ise Tortum, Uzundere, İspir Yedigöller bölgesi, Kaçkarlar ya da Palandöken sıra dağları oluyor. Doğa ile iç içe olan yürüyüşlerimizdeki başlıca hedefimiz spor amaçlı. Gittiğimiz yerler ise yazın ayrı kışın da ayrı güzellik taşıyor. Yılın yaklaşık 40 haftasını yürüyerek geçiriyoruz. Bunlar rakım olarak 2800 metreden başlayıp, 3800'lere kadar çıkabiliyor. Hafta sonu şehirden kaçmak isteyen doğaseverler hepinizi bu gezimize bekliyoruz. Sizden tek isteğimiz çöplerinizi toplayarak geri götürünüz. Doğa hepimizin, gelin, görün yaşayın" diye konuştu. Grubun 20 yıl öncesinden faaliyetlere başladığını bildiren Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar ise, "Erzurum ve Artvin bölgesindeki yaylaları yaklaşık 2 yıldır geziyoruz. Grubun en büyük özelliği doğayı, sağlıklı yaşamın ne olduğunu toplumda farkındalık yaratarak anlatmak. Yürüyüş sırasında karşılaştığımız doğaya, ormana zarar veren insanları veya farklı unsurları uyarmak gibi bir görev üstlendik. Muhteşem güzellikleri görmek isteyenleri buraya davet ediyoruz" dedi. Yürüyüş grubunda dağcılık eğitimlerine uygun doğa sporları faaliyetler yapıldığını vurgulayan Mehmet İlker Aktaş da gezi sırasında bol bol video ve fotoğraf çektiğini söyledi. Çektiği videoları belgesel haline dönüştürdüğünü ifade eden Aktaş, "İzleyenler 'Erzurum'da böyle güzel yerler var mı?' diyorlar. Video ve fotoğraflar oldukça beğeni alıyor" diye konuştu.



