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  4. Yürüyerek gitmeleri gereken fırına araçla giden 2 arkadaş cezadan kaçamadı

Yürüyerek gitmeleri gereken fırına araçla giden 2 arkadaş cezadan kaçamadı

28.02.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde aracıyla fırına gitmek isteyen iki arkadaş denetimlere takıldı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde aracıyla fırına gitmek isteyen iki arkadaş denetimlere takıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında arabayla fırına gittiği için ceza yiyen arkadaşlar, “Altımızda arabamız var. Fırına ekmek almaya gidemeyecek miyiz? Aç mı kalalım” diyerek kendilerini savundu.
Karasu ilçesinde vakalar artınca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Yalı Mahallesi sahil bölgesinde aracıyla ekmek almaya gitmekte olan iki kişi, denetimlere takıldı. Tedbir kararları gereği yürüme mesafesi alışveriş izni verilmesine rağmen araçlarıyla ekmek almaya gittiklerini iddia eden iki kişi emniyet ekiplerince durduruldu. Görevli memurun uyarılarına rağmen ısrarla araçlarıyla alışveriş yapmaya gitmelerini normal karşılayan İbrahim S. ile Barış B. çalıştıkları için farklı ilde geçerli olan izin belgelerini sunmalarına rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Suçu kabul etmedikleri ifade eden ve ceza tutanağına imza atmak istemeyen şahıslar, tüm çabalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150’şer lira cezai işleme maruz kaldı.

Ben buraya kadar niye yürüyeyim, altımda araba var
Polis memurunun “Ekmek almaya yürüyerek gideceksiniz” şeklindeki uyarısının beraberinde İbrahim S, “Arabayla gitsek ne olacak ki? Arabamız varken niye yürüyerek gidelim?” şeklinde sorular yöneltti. Karasu’ya Cuma günü geldiklerini ve Yalı Mahallesi Liman mevkiinde oturduklarını belirten Barış B. ise, “Alacağım yer kapalı. Aç mı kalacağız evde. Ben buraya kadar niye yürüyeyim ki, altımda araba var” dedi.

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