HABER

Yürüyüş için gittikleri plajda alınan 12 TL’lik otopark ücreti iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yürüyüş için sahile giden Erol Çebi ve hamile eşi Maria Çebi'ye, yaya olarak girdikleri plajda, kişi başı 6 lira otopark ücreti kesildi.

Yürüyüş için gittikleri plajda alınan 12 TL’lik otopark ücreti iade edildi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yürüyüş için sahile giden Erol Çebi ve hamile eşi Maria Çebi'ye, yaya olarak girdikleri plajda, kişi başı 6 lira otopark ücreti kesildi. Erol Çebi'nin itirazı üzerine tüketici hakem heyeti ücretin iadesine hükmetti. İşletmeci firma dün kararı uyguladı ve 12 lirayı iade etti.
Kentte bir avukatlık bürosunda çalışan Erol Çebi, 22 Ekim 2017 günü hamile eşi Marina Çebi'nin isteği üzerine Konyaaltı ilçesindeki Topçam Plajı'na gitti. Plaj görevlileri, sadece yürüyüş yapmak isteyen Çebi ve eşinden kişi başı 6 TL ücret istedi. Çeb, piknik için gelmediklerini, yaya olarak girip kısa süreli yürüyüş yapacaklarını söyledi. Ancak görevliler, giriş ücreti almakta ısrar etti. Verdikleri ücret karşılığında görevliler Çebi çiftine otopark fişi kesip, plaka bölümüne de çiftin adını ve soyadını yazdı. Yaya olarak girmelerine rağmen araç kabul edilip otopark fişi kesilmesini kabul etmeyen Çebi, durumu tüketici hakem heyetine taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti, işletmeci şirketin savunma yapmadığına dikkati çekerek Çebi çiftini haklı gördü.
Kararda, Kıyı Kanunu'nun 5'inci maddesinde 'Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır' ibaresine işaret eden tüketici hakem heyeti, halka açık alanlarda vatandaştan ücret alınmasının ve bunu otopark ücreti adı altında tahsil edilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu, alınan 12 TL'nin iadesini istedi.
ÜCRETİ İADE ETTİLER
Kararın ardından plajın bağlı bulunduğu belediye şirketiyle iletişime geçen Erol Çebi, ödediği 12 TL’lik ücretin iadesini talep etti. Şirket yetkilileri, 22 Ekim'de posta yoluyla Erol Çebi'ye alınan otopark ücretini iade etti.
HAKKIMI ARADIM VE KAZANDIM
12 TL’lik otopark ücretini ve 12 TL’lik vekalet ücretini tahsil ettiğini belirten Erol Çebi, “Hakkımı sonuna kadar aradım ve kazandım. İnsanlar haklarını arasın. 'Bir şey olmaz’ diyerek geçmesinler. Sorun para değildi. Ben bir haksızlığı ortadan kaldırmak için mücadele ettim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yürüyüş için gittikleri plajda alınan 12 TL’lik otopark ücreti iade edildiYürüyüş için gittikleri plajda alınan 12 TL’lik otopark ücreti iade edildiYürüyüş için gittikleri plajda alınan 12 TL’lik otopark ücreti iade edildiYürüyüş için gittikleri plajda alınan 12 TL’lik otopark ücreti iade edildi

PARTNER'Önemli olan kadının yaşı...''Önemli olan kadının yaşı...'
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdiSon dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi
Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgiAtatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Diyarbakır'da yol çöktü! İçine düşen hemşire ve doktor için herkes seferler oldu

Diyarbakır'da yol çöktü! İçine düşen hemşire ve doktor için herkes seferler oldu

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Büyükçekmece, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kavuşuyor

Büyükçekmece, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kavuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.