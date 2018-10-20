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Yürüyüş için yaya olarak gittiği plajda otopark fişi kesilip 12 TL alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hamile eşi Marina Çebi'nin isteğiyle yürüyüş için sahile giden Erol Çebi, yaya olarak girdiği plajda otopark ücreti kesilip 12 TL alınmasına itiraz etti.

Yürüyüş için yaya olarak gittiği plajda otopark fişi kesilip 12 TL alındı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da hamile eşi Marina Çebi'nin isteğiyle yürüyüş için sahile giden Erol Çebi, yaya olarak girdiği plajda otopark ücreti kesilip 12 TL alınmasına itiraz etti. Tüketici hakem heyetinin ücretin iadesine hükmettiğini belirten Erol Çebi, "Paramı vermezlerse icraya gideceğim" dedi.
Antalya'da oturan Erol Çebi, 7 ay önce hamile eşi Marina Çebi'nin isteği üzerine Konyaaltı ilçesindeki Topçam Plajı'na gitti. Plaja girip sadece yürüyüş yapmak isteyen Çebi ve eşinden plaj görevlileri kişi başı 6 TL ücret istedi. Çebi'nin, piknik yapmayacaklarını, yaya olarak giriş yapıp kısa süreli yürüyüş yapacaklarını söylemesine rağmen görevliler, ısrarla kendisi ve eşi için toplamda 12 TL giriş ücreti istedi.
Verdikleri ücret karşılığında görevliler Çebi çiftine otopark fişi kesip, plaka bölümüne de çiftin adını ve soyadını yazdı. Yaya olarak girmelerine rağmen araç kabul edilip otopark fişi kesilmesini kabul etmeyen Çebi, durumu tüketici hakem heyetine taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti, işletmeci şirketin savunma yapmadığına dikkati çekerek Çebi çiftini haklı gördü.
Kararda, Kıyı Kanunu'nun 5. Maddesi'nde 'Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır' ibaresine işaret eden tüketici hakem heyeti, halka açık alanlarda vatandaştan ücret alınmasının ve bunu otopark ücreti adı altında tahsil edilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu, alınan 12 TL'nin iadesini istedi.
'HESAP NUMARAMI GÖNDERDİM AMA ÖDEME YAPMADILAR'
Kararın ardından şirketin kurumsal mail adresine elektronik posta göndererek hesap numarasını paylaşan Erol Çebi, 12 TL'sinin iadesini talep etti. Şirketin kendisini dikkate almadığını belirten Çebi, "Ödeme yapmadılar. Ödeme yapmalarını bekliyorum. Yoksa icraya vereceğim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yürüyüş için yaya olarak gittiği plajda otopark fişi kesilip 12 TL alındı

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