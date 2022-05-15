Yürüyüş yapanlar karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü! Etrafına fotoğraflar saçılmış halde ölü bulundu

Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanda yürüyüş yapanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ETRAFINA SAÇILMIŞ ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF

Polis ekipleri, kesici alet izi tespit edilen cesedin etrafına saçılmış çok sayıda fotoğraf buldu.

Ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)



