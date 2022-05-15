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Yürüyüş yapanlar karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü! Etrafına fotoğraflar saçılmış halde ölü bulundu

15.05.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar bir kişinin hareketsiz yattığını görüp ekiplere bildirdi. Ekipler 30-35 yaşlarındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan cesedin üzerinde kesici alet izi tespit edilirken etrafına saçılmış halde çok sayıda fotoğraf da bulundu.

Yürüyüş yapanlar karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü! Etrafına fotoğraflar saçılmış halde ölü bulundu

Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanda yürüyüş yapanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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ETRAFINA SAÇILMIŞ ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF

Polis ekipleri, kesici alet izi tespit edilen cesedin etrafına saçılmış çok sayıda fotoğraf buldu.

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Ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)

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