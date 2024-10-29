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  4. Yürüyüş yaparken donup kaldılar! Kayalıkların arasındakinin bir insan olduğunu anlayınca telefona sarılıp polisi aradılar...

Yürüyüş yaparken donup kaldılar! Kayalıkların arasındakinin bir insan olduğunu anlayınca telefona sarılıp polisi aradılar...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.10.2024 09:25
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Giresun'da yaşanan bir olayda sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar korkunç bir manzarayla karşılaştı. 16 yaşındaki genç kızın cansız bedenini gören vatandaşlar polisi aradı. Genç kızın vücudunda ise darp ya da kesici-delici alet izine rastlanamadı.

Yürüyüş yaparken donup kaldılar! Kayalıkların arasındakinin bir insan olduğunu anlayınca telefona sarılıp polisi aradılar...

Olay, Giresun'un Görele ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Güzel havayı değerlendirmek için sahile inen vatandaşlar şoke eden bir görüntüyle karşılaştı.

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APAR TOPAR POLİSİ ARADILAR

Deniz kenarındaki kayalıklar arasında hareketsiz yatan kişiyi vatandaşların gözlerine çarptı. Durumun fark edilmesiyle çevredekiler polisi aradı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkarılan cesedin lise öğrencisi Damla Nur Kavraz'a ait olduğu tespit edildi.

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DARP YA DA KESİCİ-DELİCİ ALET İZİ YOK

Savcının incelemesinin ardından vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmayan Kavraz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürerken genç kızın başına ne geldiği merak konusu oldu.

(DHA)

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Giresun ölü sahil
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