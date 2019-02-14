HABER

Yürüyüş yaparken kalp krizi geçirip Kızılırmak'a düşen emekli öğretmen öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 13:13 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sabah yürüyüşü yaparken kalp krizi geçirip Kızılırmak'a düştüğü tahmin edilen emekli öğretmen Sait Bayer (61), hayatını kaybetti.

Yürüyüş yaparken kalp krizi geçirip Kızılırmak'a düşen emekli öğretmen öldü

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sabah yürüyüşü yaparken kalp krizi geçirip Kızılırmak'a düştüğü tahmin edilen emekli öğretmen Sait Bayer (61), hayatını kaybetti.
Avanos ilçesinde emekli öğretmen Sait Bayer, dün sabah yürüyüşe çıktıktan sonra kayboldu. Yakınlarının başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama başlatılırken, akşam saatlerinde Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu. Cesedin, Sait Bayer'e ait olduğu belirlendi.
Kızılırmak kenarındaki parkurda yürüyüş yaparken kalp krizi geçirip suya düştüğü tahmin edilen Sait Bayer'in akıntıya kapılarak yaklaşık 2 kilometre sürüklendiği tespit edildi.
Bayer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Lise öğrencisi okulunun 2. katından düştüLise öğrencisi okulunun 2. katından düştü
Hatay’da fırtına çatıları uçurdu, direkleri devirdiHatay’da fırtına çatıları uçurdu, direkleri devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.