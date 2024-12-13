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Yürüyüş yapmak için evinden çıkmıştı! Kayıp adamdan 9 gün sonra acı haber geldi... Görgü tanığı: Kulağının yarısı yoktu

13.12.2024 21:27
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Sultangazi'de 9 gün önce evinden yürüyüş yapmak için çıkan Hayati Çakır'ın(55) cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Çakır'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Durumu ihbar eden vatandaş ise, "Önüme bir ceset çıktı. Gördükten sonra hemen polisleri aradım. Morarmış, günlerdir oradaymış. Kulağının yarısı yoktu" dedi.

Yürüyüş yapmak için evinden çıkmıştı! Kayıp adamdan 9 gün sonra acı haber geldi... Görgü tanığı: Kulağının yarısı yoktu

Olay saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı mevkiinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkıp evine giden Ertan Cevizli, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin 5 Aralık Perşembe gününden beri kayıp olan Hayati Çakır'a ait olduğunu tespit edildi.

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DARP İZİNE RASTLANMADI

Çakır'ın yakınları da olay yerine gelerek cesedi teşhis etti. Çakır'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakır'ın bedeninde herhangi bir darp izine rastlanmazken polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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"KULAĞININ YARISI YOKTU"

Cesedi görerek durumu ihbar eden Ertan Cevizli, "Arabadan indim, Boş araziden yukarı doğru çıkıyordum. Önüme bir ceset çıktı. Gördükten sonra hemen polisleri aradım. Morarmış, günlerdir oradaymış. Kulağının yarısı yoktu, sanki böyle hayvanlar yemiş, fareler kemirmiş. Yani kesik değildi kulağı. Çürümeye başlamış ceset zaten" dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sultangazi kayıp
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