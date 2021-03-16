Yürüyüşe çıkarken zaman aralığına dikkat! Kalp kriziyle karşı karşıya kalabilirsiniz

Mevsim geçişlerinde spor yaparken dikkatli olunması gerektiğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, özellikle sabahın erken saatleri için uyarılarda bulundu. Hava sıcaklığının ılıman olduğu zamanların yürüyüş açısından uygun olduğunu anlatan Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Biz yürüyüş için hastayı yormayacak saatleri istiyoruz. Yani havanın çok soğuk olduğu günlerde öğlene doğru yani soğuğun kırıldığı zaman dilimi tercih edilmeli. Bazen de hava çok sıcak olabiliyor. O zaman da sabahın erken saati ya da akşamüstünü öneriyoruz. Yani ne çok sıcak ne de çok soğuk anlar tercih edilmeli. Üstelik bir de yağmur olması kalbin üzerine yük bindiriyor. Özellikle mart ayı çok tehlikeli biraz daha dikkatli olmakta fayda var” diye konuştu.

'CİDDİ RİTİM BOZUKLUKLARINA YOL AÇIYOR'

Yürüyüşün özellikle kalp hastaları için çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Biz hastalarımızı ilaç niyetine yürütüyoruz. O nedenle ‘yürümeyi de bir alışkanlık haline getirin’ diyoruz. Haftada en az 3 gün yürüyüş öneriyoruz. Ancak yürüyüş o an sizi yoruyorsa ve sizde sıkıntıya sebep olmaya başladıysa o zaman bir durup dinlenin, doktorunuza danışın. Hava çok sıcaksa, yağmur, rüzgar varsa seviyeyi biraz azaltın. Özellikle bu günlerde hava çok soğuk, rüzgar var o zaman belki 20-25 dakika kısa süreler tercih edilmeli. Bu bazen kalp krizlerine neden olabiliyor. Bazen ciddi ritim bozukluklarına yol açıyor. Hasta ‘kalbim bir anda çarpmaya başladı’ diyor. Kalbin ritmi bozulmaya başlıyor. Nefes darlığı sonucu istemediğimiz bazı durumlarla karşılaşabiliyoruz” ifadelerini kullandı.